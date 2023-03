Libia: inviato speciale Onu riceve a Tripoli rappresentanti di 21 formazioni politiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato speciale delle Nazioni Unite e capo della Missione Onu di supporto alla Libia (Unsmil), Abdoulaye Bathily ha ricevuto oggi a Tripoli i rappresentanti di 21 partiti politici di tutto lo spettro libico per discutere la sua iniziativa di portare il Paese alle elezioni nel 2023 e il loro potenziale ruolo. Lo riferisce una nota di Unsmil. "Le elezioni non riguardano solo l'avere leggi elettorali", ha dichiarato Bathily. “Riguardano la visione del futuro dei cittadini, ciò che si aspettano dalla leadership. Questo è il motivo per cui i leader del Paese, a tutti i livelli, non solo la Camera dei rappresentanti o l’Alto consiglio di Stato, dovrebbero essere inclusi nel dibattito sulla via da seguire”, ha affermato l’inviato speciale Onu. Durante l’incontro, Bathily ha invitato i partiti politici, i loro leader e candidati a mobilitarsi con i loro sostenitori per consentire un processo elettorale inclusivo, libero ed equo.(Lit)