Calcio: Formentini (Lega), cori antisemiti in derby Lazio-Roma, inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cori antisemiti, la scritta 'Hitlerson' accompagnata dal numero 88 sulla maglia di uno dei tifosi e pubblicizzata sui social. Questo il turpe spettacolo andato in scena in una parte della Curva Nord durante il derby Lazio-Roma. Tutto ciò è a dir poco inaccettabile. Ci auguriamo che le autorità facciano presto luce sulla vicenda e intervengano in maniera netta". Lo dichiara il deputato della Lega, Paolo Formentini. (Rin)