Ucraina: Borrell, valutiamo aumento 3,5 miliardi Fondo europeo per la pace

- Il Consiglio Affari esteri e Difesa ha iniziato a prendere in considerazione un aumento di 3,5 miliardi di euro per il Fondo europeo per la pace. Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell nel corso della conferenza stampa finale del Consiglio Affari esteri e Difesa di Bruxelles. "Il Consiglio ha deciso di prendere in considerazione un ulteriore aumento di 3,5 miliardi della capacità finanziaria complessiva del Fondo europeo per la pace. Non dico che il Consiglio abbia concordato di aumentarla, ma di considerare questo ulteriore aumento. Che è il primo passo da compiere", ha dichiarato Borrell. (Beb)