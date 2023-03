Kenya: Cirielli su proteste contro il governo, Ruto non responsabile dei problemi economici del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Solidarietà al presidente del Kenya, William Ruto, per le manifestazioni di protesta contro il suo governo. Il presidente Ruto è in carica da solo sei mesi e non può certamente essere considerato il diretto responsabile delle difficoltà economiche dello Stato africano”. Lo ha dichiarato in una nota il viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli. “Il Kenya rappresenta una scommessa importante sia per l'Italia che per l'Unione europea. Anche se con le sue sfide da affrontare e vincere, è una democrazia stabile e pacifica”, ha concluso Cirielli.(Com)