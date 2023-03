Grecia: governatore Banca centrale, probabilità contagio crisi Credit Suisse molto bassa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi della banca Credit Suisse non creerà problemi al sistema bancario della Grecia. Lo ha detto il governatore della Banca centrale d iAtene, Yannis Stournaras, in un'intervista all’emittente statunitense “Cnbc”. “Il sistema bancario europeo ha una base patrimoniale adeguata e una liquidità sufficiente”, ha sottolineato Stournaras, aggiungendo che “le autorità competenti sono oggi molto più sagge di quanto lo fossero dieci anni fa durante la crisi precedente”. Per questo, secondo il governatore della Banca centrale greca, “la probabilità di contagio è molto bassa”. Per quanto riguarda i tassi di interesse, Stournaras ha affermato che “siamo vicini alla fine del ciclo di inasprimento della politica monetaria". (Was)