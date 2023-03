Brasile: violenza nello stato Rio Grande do Norte, governo stanzia 18 milioni di euro per sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia del Brasile, Flavio Dino, ha annunciato lo stanziamento di 100 milioni di real (18 milioni di euro) da parte del governo federale in favore dello stato di Rio Grande do Norte. Le risorse saranno destinate ad attività di pubblica sicurezza nello stato, travolto dalla scorsa settimana da un'offensiva senza precedenti contro le istituzioni coordinata della criminalità organizzata. "L'annuncio che sono venuto a fare alla governatrice e a tutte le autorità statali è che quest'anno investiremo 100 milioni per il Rio Grande do Norte. Queste risorse saranno destinate verso iniziative definite in accordo con il governo dello", ha dichiarato Dino in una conferenza stampa congiunta con la governatrice, Fatima Bezerra. (segue) (Brb)