Brasile: violenza nello stato Rio Grande do Norte, governo stanzia 18 milioni di euro per sicurezza (2)

- In particolare 20 milioni di real (3,6 milioni di euro) saranno utilizzati per il noleggio e l'acquisto di veicoli per le forze dell'ordine. Saranno poi acquistati dispositivi a raggi x e telecamere. Importanti risorse saranno investite in favore del miglioramento delle unità penitenziarie dello stato. Dino ha precisato che il contributo servirà "per la manutenzione dei carceri già esistenti, per l'ampliamento di alcuni penitenziari e per la costruzione di un nuovo presidio". Inoltre il ministro ha annunciato che il governo federale si accollerà i costi di tre opere già in costruzione: la nuova sede della Polizia Civile, la caserma del Reggimento di cavalleria della Polizia militare e la nuova struttura della Polizia scientifica. In questo modo le autorità dello stato potranno destinare le risorse risparmiate verso altri investimenti nel settore della pubblica sicurezza. (segue) (Brb)