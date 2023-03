Brasile: violenza nello stato Rio Grande do Norte, governo stanzia 18 milioni di euro per sicurezza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al suo arrivo a Natal, nella serata di domenica, Dino aveva affermato che il governo è pronto inviare altri 800 agenti della Forza nazionale per assistere le autorità dello stato di Rio Grande do Norte nelle attività di contrasto della criminalità organizzata che da una settimana ha lanciato un'offensiva senza precedenti contro le istituzioni. "Siamo pronti a inviare altri 800 agenti della Forza nazionale o tanti quanti lo stato dovesse averne bisogno. Se c'è necessità gli attuali 700 agenti potrebbero diventare 1.000, 1.200, 1.500. Non lesineremo su ciò che è più importante: la pace sociale di uno Stato così importante", affermava il ministro al termine di un incontro con la governatrice dello stato, Fatima Bezerra. (segue) (Brb)