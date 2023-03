Brasile: violenza nello stato Rio Grande do Norte, governo stanzia 18 milioni di euro per sicurezza (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale ha già inviato circa 700 agenti di polizia nel Rio Grande do Norte, con un investimento che supera già i 5,3 milioni di real (1 milione di euro) per "coordinare le attività dei servizi di guardia e di custodia dei carcerati" e per affiancare le forze dell'ordine dello stato nel contrasto ai criminali. La Fsn è una struttura di polizia alle dipendenze del ministero della Giustizia, composta da agenti precettati delle corporazioni di polizia militare degli stati, impiegata per incarichi specifici e per tempo limitato su disposizione del governo federale. (segue) (Brb)