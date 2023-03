Agricoltura: Vaccari (Pd), accordo tra ministero e filiera tabacco fatto importante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo con le principali manifatture del tabacco da parte del ministero dell'Agricoltura "è un fatto importante che abbiamo sollecitato in più occasioni, a partire dalla legge di Bilancio, con specifici emendamenti e durante i lavori parlamentari. Il settore aveva bisogno di programmare l'attività ed ora potrà farlo a fronte di investimenti importanti che avranno durata pluriennale e che avranno quali cifre di riferimento l'innovazione, la qualità e la sostenibilità. Peraltro la produzione italiana è pari ad un terzo di quella europea ed occupa circa 40.000 addetti per centinaia di aziende. Garantire la progettualità consentirà alla filiera del tabacco di mantenere la leadership che attualmente occupa". Lo afferma in una nota Stefano Vaccari, capogruppo Pd in commissione Agricoltura della Camera. (Com)