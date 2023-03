Ucraina: Blinken, la proposta di pace della Cina non dovrebbe ingannare nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proposta di pace per l’Ucraina presentata dalla Cina “non dovrebbe ingannare nessuno”: il documento “non include il ritiro delle forze russe” e ratificherebbe, di fatto, l’occupazione di territori ucraini da parte di Mosca. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in occasione della presentazione del rapporto del dipartimento di Stato sui diritti umani. Secondo il capo della diplomazia Usa, la visita del presidente cinese Xi Jinping a Mosca poco dopo l’incriminazione dell’omologo russo Vladimir Putin da parte della Corte penale internazionale (Cpi) mostra come Pechino “non creda nella necessità d’indagare la responsabilità del Cremlino nelle atrocità commesse in Ucraina”. La Cina, ha aggiunto Blinken, preferisce garantire copertura diplomatica alla Russia perché continui a commettere crimini.(Was)