Fvg: Fedriga, Gorizia e Nova Gorica hanno saputo mettere a frutto vocazione europea

- La nomina di Gorizia e Nova Gorica a Capitale europea della cultura 2025 testimonia la volontà di queste terre di lasciarsi alle spalle i drammi del Novecento e di guardare a un futuro di prosperità e pace, mettendo a frutto la comune vocazione europea. Lo ha detto oggi il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, accogliendo a Gorizia il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Secondo Fedriga, il 2025 non si deve considerare un traguardo, ma un punto di partenza per "relazioni sempre più feconde tra i soggetti che appartengono a un'area vasta, quella mitteleuropea, che sta lavorando per riaffermare la propria centralità nel contesto internazionale". (Frt)