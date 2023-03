Serbia-Italia: domani Tajani a Belgrado per il primo Business and Science Forum bilaterale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, sarà domani a Belgrado per presiedere, insieme al presidente serbo, Aleksandar Vucic, il primo Business and Science Forum italo-serbo. Lo ha comunicato una nota della Farnesina. Al centro dei lavori le opportunità di rafforzamento della cooperazione economico-commerciale e scientifica tra i due Paesi, in particolare nei settori dell'innovazione, della transizione verde e energetica, delle infrastrutture e dell'agritech. All'evento parteciperanno oltre 150 aziende italiane e altrettante serbe, con circa 400 incontri B2b. Ai lavori parteciperanno anche i ministri serbi per l'Energia, l'Ambiente, l'Agricoltura e le Infrastrutture. (segue) (Res)