Caso Orlandi: Ascari (M5s), non è mai troppo tardi per inaugurare tempo verità

- La commissione parlamentare d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, "che istituiamo su impulso del Movimento cinque stelle grazie alla proposta a prima firma del nostro capogruppo Francesco Silvestri, può contribuire a chiarire molteplici anomalie avvenute nel corso di questi quarant'anni di indagini. Le commissioni parlamentari d'inchiesta sono l'ultima arma a disposizione dei cittadini e delle cittadine: operano laddove le procure indagano o hanno indagato senza arrivare a una verità giudiziaria definitiva. Quando ci sono questioni di forte interesse pubblico, è giusto che le Camere esercitino questo potere". Lo ha detto la deputata del M5s, Stefania Ascari, nella discussione generale, in Aula a Montecitorio, sull'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori. "Il Parlamento italiano deve unirsi alle famiglie di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori in questa ricerca attiva - ha aggiunto Ascari -, perché i buchi neri nella giustizia sono indegni di una società civile e, anche dopo quarant'anni, non è mai troppo tardi per chiedere di inaugurare finalmente il tempo della verità e della giustizia".(Rin)