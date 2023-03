Città metropolitana Roma: presentata la Fiera nazionale di Grottaferrata, al via il 25 marzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Fiera di Grottaferrata, tra le più antiche d'Italia, ha il potenziale per divenire una manifestazione fieristica d'eccellenza nel panorama nazionale – dichiara il sindaco Mirko Di Bernardo –. Un potenziale che può esprimersi solo attraverso il recupero delle tradizioni ad essa collegate, in particolare con la nostra millenaria Abbazia di San Nilo, ma anche, e soprattutto, mediante l'apertura verso il mondo della ricerca in campo tecnologico e agroalimentare. La Fiera, nel nostro progetto, diventa Fiera dell'Innovazione, sostenitrice del progresso scientifico e punta di diamante per la promozione dell'intero territorio dei Castelli Romani. Centrale in questo processo sarà la cooperazione con gli enti di ricerca, gli enti sovracomunali, il mondo universitario, le istituzioni, il tessuto produttivo e l'associazionismo locale, secondo un forte principio di sussidiarietà. Ringrazio calorosamente la Città Metropolitana di Roma e il Vice Sindaco Pierluigi Sanna, per il grande spirito di collaborazione e per la costante attenzione verso tutti i territori della provincia. Ringrazio infine la Consigliera delegata alla Fiera Veronica Pavani e gli assessori Daniele Rossetti e Giovanni Guerisoli, intervenuti questa mattina". (segue) (Com)