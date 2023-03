Iraq: Stoltenberg, uniti nella lotta al terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nato e Iraq sono uniti nella lotta al terrorismo. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nel corso del suo incontro con il ministro degli Esteri iracheno Fuad Hussein, al quartier generale della Nato di Bruxelles. "La nostra è una partnership che apprezziamo molto, perché siamo uniti nella lotta al terrorismo, per promuovere la stabilità e stiamo intensificando ciò che facciamo insieme", ha detto Stoltenberg. "La missione di addestramento della Nato in Iraq è qualcosa a cui attribuiamo grande importanza. Sono lieto di constatare che gli addestratori della Nato collaborano con i vostri collaboratori presso il ministero della Difesa e anche presso l'Ufficio del consigliere per la Sicurezza nazionale. L'incontro di oggi è un modo per fare il punto della situazione e per scambiare opinioni su come rafforzare ulteriormente la nostra partnership e su come fare di più insieme", ha aggiunto. "Naturalmente, tutto ciò che facciamo in Iraq è nel pieno rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale della nazione. Si basa sui vostri desideri e sulle vostre richieste. Ma siamo lieti di poter continuare a lavorare insieme, perché sappiamo che la lotta al terrorismo è qualcosa di importante per voi. Avete pagato un prezzo alto, ma noi saremo al vostro fianco e continueremo a lavorare per promuovere la stabilità", ha concluso Stoltenberg. (Beb)