Spagna: governo istituirà numero di telefono per assistere vittime discriminazione razziale

- La Spagna istituirà nelle prossime settimane un nuovo numero telefonico per assistere le vittime di discriminazioni razziali o etniche. Lo ha annunciato oggi la ministra per le Politiche Territoriali e portavoce del governo, Isabel Rodriguez, evidenziando come ciò dimostri come la lotta contro la discriminazione razziale ed etnica e contro il razzismo strutturale sono "priorità" dell'esecutivo sia in politica interna che estera. A questo proposito, Rodriguez ha aggiunto che il governo condanna "tutti gli atteggiamenti e le manifestazioni che mettono in discussione i numerosi contributi positivi che la diversità etnica apporta alla società".(Spm)