Fvg: Coldiretti, contro cambiamenti climatici investire in infrastrutture

- Per far fronte ai cambiamenti climatici, bisogna continuare a investire nelle infrastrutture e nella cultura della corretta gestione delle risorse idriche. E' l’appello lanciato oggi da Coldiretti a Udine, in occasione del convegno di presentazione del "Patto di Coldiretti per il Friuli Venezia Giulia", realizzato dall’organizzazione in vista delle prossime elezioni regionali del 2 e 3 aprile. "Senza acqua non c’è agricoltura", si legge nel documento elaborato dai coltivatori diretti della regione, secondo cui "la rete irrigua deve essere rafforzata anche perché è la più grande opera di sicurezza idraulica sul territorio. Serve un piano straordinario di manutenzione delle condotte per ridurre le perdite ed estendere le reti alle zone attualmente non servite". Il Patto contiene un focus su identità e nuova filiera sostenibile, temi ambientali, energie rinnovabili e consumo di suolo, ma approfondisce anche i temi della digitalizzazione, del capitale umano, della ricerca e del ricambio generazionale. (Frt)