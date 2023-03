Somalia: commissario diritti umani Somaliland smentisce torture a prigionieri di Las Anod (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità del Somaliland hanno annunciato un cessate il fuoco il 10 febbraio, ma soltanto pochi giorni dopo hanno accusato la Somalia di attaccare le sue forze. Il Somaliland, che ha rivendicato l'indipendenza dalla Somalia dal 1991 ma non è mai stato riconosciuto a livello internazionale, è spesso visto come un faro di stabilità in una regione caotica. Le tensioni politiche, tuttavia, sono aumentate negli ultimi mesi, portando a violenze mortali tra le forze governative e le milizie fedeli alla Somalia. Proprio oggi, intanto, i partner internazionali della Somalia hanno incontrato il presidente del Puntland Said Deni, esortando lo Stato regionale ad impegnarsi in modo costruttivo nei progressi di costruzione dello stato federale della Somalia, anche attraverso la partecipazione al Consiglio consultivo nazionale. (Res)