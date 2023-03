Iraq: Save the Children, a 20 anni dall'invasione Usa bambini e le donne lottano per ricostruire le loro vite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Iraq, 20 anni dopo l'invasione del Paese guidata dagli Stati Uniti, circa 1,2 milioni di persone sono sfollate interne, con un accesso limitato all'istruzione e all'assistenza sanitaria, e alcuni bambini sono costretti a lavorare per strada per sopravvivere. Questo l'allarme lanciato da Save the Children, l'Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro. Secondo la ong, molte persone hanno perso le loro case o temono di tornare nelle loro città d'origine, a causa delle continue tensioni e della presenza sul territorio di ordigni esplosivi, mentre il conflitto e le crisi climatiche come inondazioni, aumento delle temperature, siccità e tempeste di sabbia, hanno distrutto i loro mezzi di sussistenza. (segue) (Res)