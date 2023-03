Iraq: Save the Children, a 20 anni dall'invasione Usa bambini e le donne lottano per ricostruire le loro vite (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa il 50 per cento di tutti gli sfollati interni in Iraq si trova nei governatorati di Dohuk e Ninive e le Nazioni Unite affermano che lo sfollamento prolungato in Iraq non sembra avvicinarsi ad una soluzione: 4,1 milioni di persone hanno ancora bisogno di assistenza umanitaria, circa il 10 per cento della popolazione. Secondo le Nazioni Unite, quasi un terzo dei 42 milioni di iracheni vive in condizioni di povertà. Nella nota, Save the Children sottolinea che la lenta ripresa economica post-bellica spinge le famiglie a ricorrere al lavoro minorile, poiché sono a corto di opzioni per soddisfare i bisogni di base, compromettendo l'istruzione e i diritti fondamentali dei bambini. Con l'emergere di crisi in altri Paesi della regione, i finanziamenti internazionali per l'assistenza umanitaria in Iraq sono diminuiti e si prevede un ulteriore calo nei prossimi anni. Il Piano di risposta umanitaria per l'Iraq del 2021 ha ricevuto solo il 63 per cento dei 607,2 milioni richiesti e il livello di finanziamento per il Piano di risposta umanitaria del 2022 ha raggiunto a malapena il 67 per cento alla fine di dicembre 2022. (segue) (Res)