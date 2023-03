Iraq: Save the Children, a 20 anni dall'invasione Usa bambini e le donne lottano per ricostruire le loro vite (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il mondo si è dimenticato dei bambini iracheni. Abbiamo assistito a un calo dei finanziamenti umanitari in Iraq e temiamo che con lo spostamento dell'attenzione umanitaria su altre crisi, come l'Ucraina e i recenti terremoti in Siria e in Turchia, le famiglie vulnerabili sfollate nel Paese continueranno a soffrire", ha dichiarato Sarra Ghazi, direttore di Save the Children Iraq. "Le donne e i bambini iracheni hanno dimostrato una notevole capacità di recupero, ma c'è ancora molto da fare perché possano ritrovare un senso di sicurezza e speranza. Gran parte delle infrastrutture del Paese sono ancora danneggiate o distrutte e centinaia di migliaia di bambini hanno bisogno di assistenza per accedere alle cure mediche di base. La coesione e l'inclusione sociale devono essere parti fondamentali del processo di costruzione della pace in Iraq; dobbiamo imparare dal passato e garantire che gli attuali sforzi di ricostruzione siano duraturi e che i bambini e le donne abbiano un ruolo centrale nella ripresa dell'Iraq" ha concluso Sarra Ghazi. (Res)