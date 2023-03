Calcio: Pd Roma, per cori antisemiti sanzioni chiare delle istituzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cori antisemiti intonati ieri dalla Curva Nord dello Stadio Olimpico in occasione del Derby e le immagini di una maglia della Lazio inneggiante a Hitler indossata da un tifoso "sono la riprova che nelle curve esiste un'intollerabile zona franca per esprimere ogni più basso istinto di odio, ignoranza e violenza, ma anche il chiaro segnale che le Istituzioni devono prendere immediatamente provvedimenti chiari e netti nei confronti delle singole persone che si macchiano di questi atteggiamenti a dir poco reprensibili e anche delle società di calcio che dovrebbero mettere un freno a certo tifo organizzato che fa del razzismo e dell'antisemitismo il loro tratto distintivo, piuttosto che distinguersi per dare lustro e sostegno alla propria squadra occorrono decisioni inderogabili ed inequivocabili". Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri di Roma Capitale, Giulia Tempesta e Mariano Angelucci. "Nel rinnovare la vicinanza e la solidarietà alla Comunità ebraica di Roma, auspichiamo con forza che le persone coinvolte in questi atti inqualificabili vengano sanzionate e allontanate dai luoghi dello sport", concludono i consiglieri Pd.(Com)