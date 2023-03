Repubblica Ceca: ministero Esteri, nell'ultimo anno morti in Ucraina due volontari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È morto in Ucraina un volontario della Repubblica Ceca che combatteva per le forze di Kiev. Lo ha confermato oggi il portavoce del ministero degli Esteri ceco, Daniel Drake, all’agenzia di stampa “Ctk”. "Purtroppo i conflitti portano perdite. Vorrei esprimere le mie condoglianze alla famiglia, mi dispiace molto", ha detto oggi in conferenza stampa il presidente ceco, Petr Pavel. Secondo quanto spiegato dal ministero, si tratta del secondo volontario della Repubblica Ceca che ha perso la vita nell’ultimo anno in Ucraina. Il primo è morto lo scorso giugno durante i combattimenti contro l’esercito russo nel Donbass, a causa di un colpo di mortaio. Recentemente, sempre in Ucraina, un altro volontario ceco è stato colpito da alcune schegge, restando gravemente ferito, ed è ora in attesa di far rientro in patria. (Vap)