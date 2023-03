Siria: terremoto, Damasco protesta per la Conferenza dei donatori di Bruxelles "senza coordinamento"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Damasco ha protestato per "lo svolgimento della cosiddetta Conferenza dei donatori di Bruxelles per sostenere le popolazioni colpite dal terremoto in Siria e Turchia, senza coordinarsi con il governo siriano né invitarlo a partecipare ai suoi lavori". Lo ha detto il ministero degli Esteri siriano in un comunicato diffuso dall'agenzia di stampa filogovernativa "Sana". “Questo approccio e questa politicizzazione del lavoro umanitario e di sviluppo è reso evidente anche dalla continua imposizione delle misure coercitive illegali, disumane e immorali contro il popolo siriano", riferisce la diplomazia siriana. Il ministero ha denunciato che "le forze statunitensi presenti illegalmente sul suolo siriano continuano a rubare migliaia di barili di petrolio siriano e a portarli fuori dalla Siria, ignorando l'urgente bisogno di risorse energetiche delle popolazioni colpite dal terremoto". Damasco, quindi, chiede "la revoca immediata e incondizionata" delle sanzioni internazionali contro il regime del presidente Bashar al Assad. (Res)