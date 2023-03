Iran: rapporto Usa su diritti umani, Teheran nega libertà fondamentali dei cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità iraniane continuano a negare ai propri cittadini una serie di diritti fondamentali, come la libertà di espressione o il diritto a scegliere e praticare il proprio credo religioso. È quanto si legge nel rapporto sui diritti umani preparato dal dipartimento di Stato Usa, e presentato oggi dal segretario di Stato, Antony Blinken. “Il regime di Teheran ha messo in atto una repressione brutale contro il proprio popolo, che dopo l’uccisione della 22enne curda Mahsa Amini da parte della polizia morale ha iniziato a protestare contro gli abusi dei diritti umani commessi nel Paese”, si legge nel documento. (Was)