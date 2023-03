Serbia: Bertolini (capo cooperazione Ue), aziende europee siano più presenti nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' tempo che le aziende europee si impegnino di più e siano più presenti in Serbia. Lo ha affermato il capo Cooperazione della delegazione dell'Unione Europea in Serbia, Nicola Bertolini, durante una tavola rotonda sulle fonti di finanziamento per i nuovi progetti nel Paese balcanico, organizzata oggi a Belgrado. "Il piano di investimenti per i Balcani occidentali, per un importo di 30 miliardi di euro, è un piano di investimenti regionale unico, che comprende il finanziamento di progetti, principalmente nell'ambiente e nell'energia. Stiamo monitorando gli investimenti in Serbia, la dinamica sarà accelerata e ci saranno opportunità di investimento che prima non esistevano. E' tempo che le aziende europee si impegnino di più in Serbia e siano più presenti", ha detto Bertolini, ripreso dalla stampa locale. Il direttore dell'ufficio della Banca mondiale in Serbia, Nicola Pontara, ha sottolineato da parte sua che una parte significativa del portafoglio della Banca mondiale è focalizzata sul settore dei trasporti e delle ferrovie, e che "una crescente attenzione è rivolta al raggiungimento di una transizione verde in Serbia". (segue) (Seb)