Serbia: Bertolini (capo cooperazione Ue), aziende europee siano più presenti nel Paese (2)

- Il direttore regionale per i Balcani occidentali presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), Matteo Colangeli, ha confermato invece che la Banca europea sosterrà la prima asta in Serbia rivolta alle fonti energetiche rinnovabili dal vento. "L'efficienza energetica in Serbia è bassa e bisognerebbe lavorare molto per migliorarla. Il nostro focus è sull'ambiente, quindi a Belgrado stiamo finanziando anche un progetto per convertire i rifiuti in energia", ha aggiunto Colangeli, il quale ha annunciato che in futuro la Bers sarà maggiormente coinvolta nella risoluzione del problema delle acque reflue, ovvero, in collaborazione con il governo di Belgrado, lavorerà sulla loro depurazione. (Seb)