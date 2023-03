Ue: Lagarde, rimanere vigili su vulnerabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli sviluppi nei mercati bancari e finanziari delle ultime settimane, "sottolineano la necessità di rimanere vigili sulle vulnerabilità in un ambiente microfinanziario difficile". Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea (Bce), Christine Lagarde, nel corso di un'audizione presso la commissione Affari monetari del Parlamento europeo. "A questo proposito, accolgo con favore l'azione coordinata delle principali banche centrali, compresa la Bce, nel migliorare la fornitura di liquidità attraverso una linea di accordi swap permanenti in dollari. Il Comitato europeo per il rischio sistemico (Esrb), aveva individuato nella sua segnalazione di settembre i seguenti rischi chiave per la stabilità finanziaria dell'Ue e continuerà a monitorare tali rischi", ha concluso Lagarde. (Beb)