Turchia-Iraq: al via domani la visita di due giorni del primo ministro iracheno Sudani

- Il primo ministro iracheno, Mohammed Shia al Sudani, inizierà domani una visita ufficiale di due giorni in Turchia, durante la quale incontrerà il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Lo rende noto un comunicato della Direzione turca delle comunicazioni, riportato dall’agenzia di stampa “Anadolu”. Secondo il comunicato, Erdogan e Sudani discuteranno di “tutti gli aspetti delle relazioni bilaterali e delle tappe per migliorare la cooperazione, soprattutto nei settori dell’antiterrorismo, della ricostruzione dell’Iraq, del commercio e dell’energia. L’incontro, inoltre, sarà occasione per un scambio di idee sulle principali questioni regionali e internazionali. Sudani, in un articolo pubblicato sul quotidiano turco “Daily Sabah”, sottolinea inoltre che “la visita in Turchia è di particolare importanza, soprattutto a fronte dei recenti sviluppi positivi in Medio Oriente in materia di rafforzamento della cooperazione tra i nostri Paesi vicini”, con l’obiettivo di “realizzare l’integrazione economica e risolvere le divergenze, sulla base di un dialogo fruttuoso che cerchi di servire gli interessi dei popoli nella regione”. (segue) (Tua)