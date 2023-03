Turchia-Iraq: al via domani la visita di due giorni del primo ministro iracheno Sudani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’articolo di Sudani si legge che Baghdad intende “trasformare l’Iraq in un hub del commercio globale, che collegherà Asia ed Europa attraverso il progetto del Grande porto di Al Faw (porto iracheno situato sulle coste meridionali del Paese, vicino al confine con il Kuwait) e delle annesse zone commerciali, residenziali e turistiche”. Il progetto comprende infatti un corridoio terrestre costituito da una strada e da una ferrovia che uniranno il territorio iracheno alla Turchia, consentendo l’accesso al porto turco di Mersin, sulle coste sud-orientali del Paese. L’incontro tra Erdogan e Sudani riguarderà anche il controllo dei confini e la cooperazione bilaterale in materia di scambio di informazioni. Ampio spazio, secondo l’articolo pubblicato da primo ministro iracheno su “Daily Sabah”, sarà dedicato anche al problema delle acque. Sudani ha elogiato l’impegno di Ankara nella condivisione delle acque aprendo le dighe presenti in territorio turco, ma il progresso e lo sviluppo agricolo dell’Iraq dipenderanno in gran parte dalla collaborazione e dalla coordinazione con Ankara. Inoltre, la cooperazione economica tra Turchia e Iraq darà un contributo significativo allo sviluppo del turismo iracheno, favorendo la creazione di nuove opportunità di lavoro. Un altro tema cruciale della visita del primo ministro iracheno in Turchia sarà, infine, quello sviluppo di piani di cooperazione tra Ankara e Baghdad in materia di diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico. (Tua)