Myanmar: rapporto Usa su diritti umani, crimini contro l’umanità ai danni delle minoranze religiose

- La giunta militare in Myanmar sta continuando una brutale repressione ai danni della popolazione civile per consolidare il proprio controllo sul Paese: dal golpe avvenuto nel febbraio del 2021, sono state uccise 2.900 persone, e ne sono state arrestate più di 17 mila. È quanto si legge nel rapporto sui diritti umani preparato dal dipartimento di Stato Usa, e presentato oggi dal segretario di Stato, Antony Blinken. “La giunta militare ha messo in atto un genocidio nei confronti dei musulmani rohingya e delle minoranze etniche e religiose presenti nel Paese”, si legge nel documento, in cui viene ribadito l’impegno statunitense a riportare la giustizia in Myanmar e a punire i responsabili degli abusi. (Was)