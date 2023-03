Vietnam-Dominica: ministri Esteri discutono dell’ampliamento della cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Vietnam, Bui Thanh Son, ha incontrato oggi l’omologo della Dominica, Vince Henderson, in visita ufficiale a Hanoi (dal 19 al 22 marzo), con cui si è confrontato sull’ampliamento della cooperazione bilaterale. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale “Vietnam News Agency”. Il ministro vietnamita ha suggerito che i due Paesi esplorino le opportunità offerte da alcuni settori di punta, come il commercio, l’agricoltura e il turismo; inoltre, ha proposto di intensificare lo scambio di delegazioni e il coordinamento nelle sedi multilaterali. Anche Henderson ha espresso il desiderio di rafforzare le relazioni tra i due Paesi, evidenziando la posizione rilevante del Vietnam nel Sud-est asiatico. Il ministro dominicano ha indicato nell’agricoltura, nella pesca e nella risposta ai cambiamenti climatici alcuni ambiti che offrono potenzialità per avviare collaborazioni. Inoltre, ha parlato della cooperazione tra il Vietnam e la Comunità caraibica (Caricom). Infine, sono state scambiate opinioni su questioni regionali e internazionali di comune interesse.(Fim)