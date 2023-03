Anziani: Colosimo (Fd'I), assicurare diritto a una vecchiaia serena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Assicurare il diritto ad una vecchiaia serena è un impegno che Fratelli d'Italia ha assunto quando si è candidato a governare la nazione, e lo abbiamo fatto consapevoli che nella nostra nazione la piramide demografica è, purtroppo, da molto tempo invertita, consapevoli del dovere di solidarietà, del diritto all'universalità di accesso alle cure e che oggi gli uomini e le donne di Stato devono essere, prima di tutto, uomini di buona volontà, una buona volontà che può e deve passare, innanzitutto, attraverso l'idea che i nostri nonni mai saranno considerati solo ammortizzatori sociali, seppur straordinari ammortizzatori sociali, ma fondamentali insegnanti di vita, una cattedra a cui noi non possiamo certamente rinunciare". Lo ha detto Chiara Colosimo, di Fratelli d'Italia, nel suo intervento in Aula durante la discussione generale del provvedimento di delega al governo sugli interventi a favore delle persone anziane. "Questo - ha affermato ancora l'esponente di Fd'I in commissione Affari sociali - è un provvedimento atteso oggi da 2,9 milioni di anziani non autosufficienti, ma le stime ci dicono che nel 2030 arriveremo fino a cinque milioni di anziani non autosufficienti. Era quindi un provvedimento non rimandabile, urgente. Con questa riforma, andiamo a istituire una governance nazionale delle politiche in favore della popolazione anziana, che permetterà una serie di importanti provvedimenti. Infine, segnalo che non solo i soldi a cui si fa riferimento sono previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, 2 miliardi e 700 milioni, ma è anche scritto l'impegno del governo a trovare ulteriori risorse, quando si procederà con i decreti attuativi". (Rin)