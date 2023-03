Siccità: Cecchetti (Lega), 2023 si prospetta peggiore del 2022, da governo iniziative strutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contro la siccità servono misure non solo emergenziali, per fronteggiare un anno che si prospetta persino peggiore del già difficile 2022 ma strutturali nel medio lungo termine per affrontare la crisi idrica”. Lo dichiara in una nota Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda per Salvini Premier ricordando i “dati preoccupanti per la Lombardia, cui mancano oltre due miliardi di metri cubi di acqua con un deficit del 60 per cento nella risorsa idrica rispetto ai valori medi di questo periodo (lo scorso anno il deficit in questo periodo era del 57 per cento), come ha spiegato l’assessore regionale Massimo Sertori”. “Il Governo - ha proseguito - grazie alla spinta della Lega e al ministro Matteo Salvini, ha già annunciato lo stanziamento delle risorse per la progettazione di 21 dighe a livello nazionale, intanto si lavora per la desalinizzione e per il riutilizzo dell’acqua”. “Tutte misure necessarie e concrete per affrontare questa crisi idrica che per il secondo anno consecutivo sta mettendo in grande difficoltà la nostra agricoltura, la nostra produzione e in generale il nostro territorio con tutte le ovvie ricadute economiche negative”, conclude. (Com)