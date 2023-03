© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro Paese deve guardare al futuro e non può essere continuamente bloccato da 'no' puramente ideologici. Servono infrastrutture per garantire acqua contro la siccità. Lo chiedono gli italiani". Lo dichiara il deputato della Lega, Gianpiero Zinzi, capogruppo in commissione Ambiente. (Rin)