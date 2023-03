Somalia: De Monte (Az-Iv), grazie a colleghi non cala silenzio su Ilaria e Miran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 20 marzo del 1994 Ilaria Alpi e Miran Hrovatin morirono in un agguato a Mogadiscio. Stavano svolgendo un'inchiesta sul traffico di armi e di rifiuti nella Somalia degli anni Novanta. Sono trascorsi 29 anni senza verità, una ferita ancora aperta, un'inaccettabile nulla di fatto. Ilaria e Miran meritano una verità piena, che renda loro concreta giustizia .Grazie alla FNSI, ad Assostampa e ai giornalisti loro colleghi, impegnati a far si che sulla vicenda non cada un silenzio immeritato ed inaccettabile". Lo afferma Isabella De Monte, deputata di Azione-Italia viva alla Camera dei deputati.(Rin)