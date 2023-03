Speciale infrastrutture: Mediterraneo, Vigliotti (Bei), infrastrutture necessarie per creare inclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le infrastrutture fisiche, digitali e sociali sono necessarie per creare un ecosistema e, di conseguenza, inclusione. Lo ha dichiarato Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Banca europea per gli investimenti (Bei) nel suo intervento in occasione del Festival euromediterraneo dell’economia, organizzato a Napoli dal "Quotidiano del Sud". “L’Italia è sempre stata uno dei mercati principali della Bei”, ha spiegato Vigliotti, spiegando che “il 45 per cento delle attività della Bei deve avere come obiettivo la coesione”. “L’elemento centrale in questo senso sono le infrastrutture, che devono essere il più possibile verdi”, ha proseguito la vicepresidente. Parlando delle infrastrutture energetiche, Vigliotti ha evidenziato come “il sud diventerà un importante punto di passaggio per queste reti energetiche”. “Sappiamo che tanto dell’idrogeno di cui si parla verrà dall’Africa, dal Mediterraneo. Sappiamo che l’idrogeno è difficile da spostare e una possibile idea è quella di spostare la manifattura da questi Paesi”, ha affermato Vigliotti. “Siamo un investitore paziente, possiamo aiutare a sviluppare strumenti finanziari (…). La nostra azione è un’azione a tutto tondo che vuole catalizzare risorse del settore privato”, ha concluso Vigliotti. (Res)