Speciale infrastrutture: Ue, Vigliotti a "Nova", Bei investitore paziente, lavoriamo molto su clima e coesione sociale

- La Banca europea per gli investimenti (Bei) è un investitore paziente, che passa tutto il vantaggio finanziario che riesce a recuperare sul mercato, che trasferisce ai propri clienti. Lo ha detto Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Bei in un’intervista a margine ad “Agenzia Nova” in occasione del Festival euromediterraneo dell’economia, organizzato a Napoli dal "Quotidiano del Sud”. “In particolare lavoriamo soprattutto per gli obiettivi del clima e della coesione sociale. Da una parte accompagniamo con strumenti di garanzia e di sostegno alle imprese, dall’altra lavoriamo per accelerare il processo di transizione ecologica finanziando moltissimi progetti di energie rinnovabili e investendo su grandi infrastrutture, come l’alta velocità Napoli-Bari, e la Catania-Palermo”, ha detto Vigliotti. “Le infrastrutture hanno un ruolo anche per migliorare l’inclusione sociale, la capacità dei cittadini di muoversi e avere accesso ai servizi, quindi per noi infrastruttura vuol dire anche infrastruttura sociale, supportare le Pmi che si occupano del sociale e che innovano. L’innovazione è il motore della crescita e deve essere il motore della crescita del Mezzogiorno”, ha aggiunto. (Res)