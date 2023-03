Turismo: in Sardegna firmato protocollo per Cammino Santu Jacu, 52 comuni coinvolti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Negli stessi giorni, ad Alghero sempre in tema di turismo all’aria aperta ed esperienziale – ha concluso Chessa - si terrà la Bitas, il principale evento di promozione e commercializzazione turistica che si tiene in Sardegna, con oltre cento tour operator internazionali, provenienti dalla Penisola e da alcuni Paesi europei ed extraeuropei (Germania, Austria, Regno Unito, Spagna, Francia, Danimarca, Svezia, Finlandia, Australia, Canada e Stati Uniti) che incontreranno oltre duecento operatori isolani. I Cammini, i Luoghi di pellegrinaggio e gli Itinerari spirituali sono parte integrante e indispensabile per la promozione dell’interno della Sardegna, che, insieme alla proposta estiva del mare, possono concretizzare il sogno di un’Isola che vuole vivere di turismo tutto l’anno”. (Rsc)