Georgia: premier Gharibashvili annuncia Amilakhvari nuovo ministro dell’Istruzione

- Il premier della Georgia, Irakli Gharibashvili, ha annunciato oggi che il nuovo ministro dell’Istruzione sarà il parlamentare Giorgi Amilakhvari. Come riportato dall’agenzia di stampa “Interpressnews”, il capo del governo georgiano ha ricordato che il nuovo ministro fino ad oggi ha guidato "con successo" la commissione per l’Istruzione e la Scienza del Parlamento. “Conosce molto bene la situazione a tutti i livelli dell'istruzione in generale e le sfide del sistema educativo”, ha aggiunto Gharibashvili. Per questo motivo il premier georgiano ha evidenziato che Amilakhvari “sa benissimo come risolvere i problemi ancora esistenti” e si è detto sicuro del fatto che "sarà un ministro di successo". (Rum)