Veneto: assessore Sviluppo economico, idrogeno e fotovoltaico asset del nuovo piano energetico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue il fitto calendario degli incontri informativi dedicati al tema delle comunità energetiche rinnovabili e i gruppi di auto consumatori in regione. Oggi l'assessore regionale allo Sviluppo Economico ed Energia, Roberto Marcato, è intervenuto davanti a diversi amministratori locali della provincia di Padova. "Ringrazio agli amministratori locali per la grande partecipazione a questi incontri, confermata anche in questo appuntamento di oggi – ha esordito l'assessore Marcato -. La Comunità europea aveva fissato l'obiettivo di uso delle energie rinnovabili al 10,3 per cento e noi abbiamo chiuso l'anno a quota 17,2 per cento, se tutti avessero raggiunto i nostri numeri, oggi la situazione del Paese sarebbe diversa. Per quanto riguarda la nostra realtà, sull'idroelettrico abbiamo fatto il massimo, possiamo al più intervenire con qualche efficientamento degli impianti". (segue) (Rev)