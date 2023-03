Camera: domani audizioni su autostrada Roma - Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani martedì 21 marzo, la commissione Ambiente della Camera, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto del presidente del Consiglio concernente realizzazione del collegamento intermodale Roma-Latina, tratta autostradale Roma (Tor de' Cenci) - Latina nord (Borgo Piave) e nomina del relativo commissario straordinario, svolge in videoconferenza le seguenti audizioni: ore 11:40, Comitato "No bretella Cisterna Valmontone"; ore 12, Comitato "No corridoio Roma-Latina"; ore 12:20, Italia Nostra; ore 12:40, Antonio Mallamo, amministratore unico di Astral spa. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)