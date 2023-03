Sardegna: Polizia Locale Sassari, nuovo percorso su legalità con un campo scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riparte in questi giorni il progetto sulla legalità ideato dal Comando della Polizia locale di Sassari, e giunto alla sua quinta edizione, in collaborazione con le scuole primarie e secondarie del territorio. Con una novità: oltre al percorso che coinvolgerà studenti per i prossimi mesi, d’estate si terrà il primo campo scuola: tre alunni per ogni istituto avranno la possibilità di immergersi completamente, per circa una settimana, nelle diverse attività della Polizia locale e della Protezione civile. L’iniziativa prevede la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze alle comunicazioni radio della Centrale Operativa, alle tecniche di infortunistica stradale volte alla rilevazione degli incidenti stradali e allo svolgimento dei briefing presieduti dagli Ufficiali operanti. Il tutto coordinato e scandito da veri e propri orari di lavoro che gli studenti dovranno rispettare. Sarà stipulata un’assicurazione per coprire i giovani dai rischi di infortunio e per responsabilità civile. Il progetto sarà realizzato interamente facendo riferimento alle risorse umane e strumentali di questo Comando. Tutti i dettagli sono stati presentati oggi durante una conferenza stampa a cui hanno partecipato il sindaco Nanni Campus, il comandante Gianni Serra e le coordinatrici del progetto Federica Carta e Serena Fattacciu. Presenti anche i dirigenti degli istituti coinvolti. (segue) (Rsc)