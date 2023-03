Speciale energia: Urso, con rigassificatori a Piombino e Ravenna ci affrancheremo dal gas russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- L’arrivo della Golar Tundra a Piombino rispetta la volontà dell’Italia di affrancarsi dal gas russo: con l’arrivo della seconda nave rigassificatrice e Ravenna azzereremo completamente le forniture. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a “24 Mattino” su Radio24. “Siamo passati dal 40 per cento del 2021, al 16 per cento dello scorso anno e con queste navi lo porteremo a zero”, ha detto Urso. “Tutto questo si allega a quanto si sta facendo al Sud Italia” che presto diventerà uno snodo grazie “alle forniture dell’Algeria, il raddoppio del Tap, lo sblocco delle forniture dalla Libia e le forniture dal Mediterraneo orientale dove l’Eni è molto impegnata”. (Res)