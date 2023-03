Speciale energia: Urso, non c'è un allarme relativo agli stoccaggi di gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Non c’è un allarme sugli stoccaggi del gas in Italia. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a “24 Mattino” su Radio24. “Non credo che ci siano allarmi: gli stoccaggi di gas dello scorso anno sono ancora sufficientemente pieni perché l’inverno è stato più mite del previsto”, ha detto Urso. “E poi c’è l’accordo sul tetto al prezzo del gas, anche per questo il prezzo del gas si è via via ridotto, arrivando a circa 50 dollari. Resta comunque superiore a quello Usa e quindi c’è un’asimmetria che dobbiamo colmare con una vera politica industriale europea”, ha detto il ministro. (Res)