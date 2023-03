Speciale energia: Terna, a febbraio consumi elettrici in calo del 2,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i dati di Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, nel mese di febbraio la domanda di elettricità in Italia è stata pari complessivamente a 25,1 miliardi di kWh, un valore in calo del 2,2 per cento rispetto allo stesso mese del 2022. In flessione anche il comparto industriale, -6,8 per cento rispetto a febbraio 2022. La variazione rispetto a gennaio 2023, con valori destagionalizzati, è positiva e pari a +4,7 per cento. Nei primi due mesi dell’anno il fabbisogno nazionale è in flessione del 3,5 per cento rispetto al corrispondente periodo del 2022 (-3,7 per cento il valore rettificato). Nel dettaglio, quest’anno febbraio ha avuto lo stesso numero di giorni lavorativi (20) e una temperatura media mensile inferiore di circa 0,7°C rispetto allo stesso mese del 2022. Il dato della domanda elettrica, destagionalizzato e corretto dall’effetto temperatura, è in diminuzione del 3,3 per cento. A livello territoriale, la variazione tendenziale di febbraio 2023 è risultata sostanzialmente stabile al Sud e nelle isole (+0,2 per cento), negativa al Nord (-3,4 per cento) e al Centro (-1,7 per cento). In termini congiunturali, il valore della richiesta elettrica, destagionalizzato e corretto dall’effetto temperatura, è aumentato dell’1,1 per cento rispetto a gennaio di quest’anno. (Com)