Speciale energia: Spagna, Red Electrica investirà 10 milioni di euro per rafforzare rete Barcellona

- L'azienda energetica spagnola Red Electrica investirà 10 milioni di euro per rinnovare la sottostazione elettrica di Abrera, a Barcellona, che fornisce energia agli impianti industriali della zona, tra i quali lo stabilimento Seat di Martorell. Come riferisce il sito specializzato "El Periodico de la Energia", fonti del settore automobilistico spiegano che le industrie situate in quest'area, tra cui Seat, Gestamp e Faurecia, chiedono da anni una rete più solida per coprire le loro esigenze di approvvigionamento elettrico. Pertanto, il miglioramento della sottostazione mira ad alleviare un problema endemico e non è una conseguenza diretta del futuro piano di elettrificazione dello stabilimento Seat di Martorell. (Spm)