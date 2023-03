Germania: il governo accoglie con favore l'acquisizione di Credit Suisse da parte di Ubs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo tedesco ha accolto con favore l'acquisto della banca svizzera Credit Suisse da parte della concorrente elvetica Ubs. L'operazione serve a “ripristinare condizioni di mercato ordinate e garantire la stabilità finanziaria”, ha comunicato il ministero delle Finanze della Germania. Il dicastero ha aggiunto che l'Autorità federale per la vigilanza finanziaria (Bafin) sta monitorando “attentamente” la situazione con le controparti europee. Secondo quanto reso noto dall'esecutivo tedesco, il cancelliere Olaf Scholz ha dichiarato che i legislatori e le autorità di vigilanza bancaria in Europa hanno imparato dalla crisi finanziaria del 2008 e hanno inasprito notevolmente la normativa in materia di banche. Per il governo di Berlino, “il sistema bancario tedesco è quindi in una buona posizione”, mentre per il Bafin continua a essere “stabile e robusto”. (Geb)