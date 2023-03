Spagna: portavoce governo, futuro politico del Pp legato a Vox

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader del Partito popolare (Pp) spagnolo, Alberto Nunez Feijoo, lega il suo futuro politico all'estrema destra con l'astensione alla mozione di sfiducia presentata da Vox contro il presidente del governo, Pedro Sanchez. Lo ha affermato la portavoce del governo, Isabel Rodriguez, in una conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, criticando il fatto che i popolari nella precedente mozione presentata da Vox,nell'ottobre del 2020 avessero deciso di votare contro. La portavoce ha evidenziato che la prima decisione di Feijoo quando è diventato presidente del Pp un anno fa è stata quella di appoggiare un governo di coalizione con Vox in Castiglia e Leon e, pertanto, "continuerà su questa strada di sostegno all'estrema destra ogni volta che l'aritmetica glielo consentirà". A suo avviso, questo avvicinamento tra il Pp e Vox contrasterà con il modello del governo progressista che "difende i lavoratori, i salari dignitosi, l'istruzione pubblica, i sistemi sanitari e di dipendenza e le borse di studio per i giovani". Rodriguez, inoltre, ha criticato il fatto che il leader dei popolari non parteciperà personalmente al dibattito in Aula, definendo questa decisione "sorprendente" poiché si tratta di una discussione importante che risponde a uno strumento costituzionale come la mozione di sfiducia. La portavoce non ha chiarito quali rappresentanti dell'esecutivo interverranno nel dibattito che inizierà domani al Congresso dei deputati, spiegando solo che si svolgerà secondo le regole della Camera bassa.(Spm)